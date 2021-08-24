Путин рассказал о восстановлении экономики

Процесс восстановления российской экономики от кризиса, спровоцированного пандемией коронавируса, практически завершен, но важно, чтобы после этого не наступила пауза. Об этом заявил президент Владимир Путин, передает РИА Новости.

«Принципиально важно, чтобы после этапа восстановления (...) не наступила пауза какая-то», — сказал он. Говоря о нынешнем положении дел, он указал, что процесс восстановления сейчас практически завершен.

Правительство России должно обеспечить качественный и долгосрочный рост экономики, подчеркнул глава государства. «Обращаю внимание правительства: нужно добиться, чтобы рост экономики приобрел устойчивый, качественный и долгосрочный характер, чтобы повышались доходы людей и открывались новые рабочие места», — призвал он.

Ранее Путин заявил, что годовая инфляция в России на данный момент составляет 6,5 процента. «Фактическая инфляция год к году сегодня 6,5 процента. Правительство и Центральный банк предпринимают необходимые действия, чтобы снизить этот параметр инфляции. И перед ними поставлена задача вернуть инфляционные процессы в те рамки, которые соответствовали бы уровню и планам развития нашей экономики и социальной сферы», — подчеркивал президент.

Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков в свою очередь говорил, что ситуация с ростом цен в России сложилась непростая и правительство постоянно занимается разрешением этого вопроса.