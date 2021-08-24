В Кремле назвали непростой ситуацию с ростом цен в России

Ситуация с ростом цен в России сложилась непростая, и правительство постоянно занимается разрешением вопроса, заявил пресс-секретарь президента страны Дмитрий Песков, передает «Интерфакс». Он напомнил, что глава государства Владимир Путин уже объяснял повышение стоимости, указывая на процессы, связанные с внешней конъюнктурой, и на внутренние проблемы.

«И тем, и другим правительство занимается. Но действительно ситуация непростая, и в этой связи правительство занимается этим на постоянной основе», — сообщил представитель Кремля.

Вопросы роста цен Песков назвал требующими серьезного внимания, объяснив это постоянным изменением различных параметров. В Кремле при этом положительно оценивают деятельность правительства по разрешению ситуации, добавил он. Пресс-секретарь президента напомнил, что задачи по контролю роста цен обусловлены прямым поручением Владимира Путина.

Новых встреч с профильными министерствами по этой проблематике пока не планируется, уточнил Песков. «Пока каких-то встреч нет, хотя, как вы знаете, Путин регулярно по вопросам социально-экономического развития проводит совещания», — напомнил представитель Кремля.

22 августа глава государства заявил, что годовая инфляция в России на данный момент составляет 6,5 процента. «Правительство и Центральный банк предпринимают необходимые действия, чтобы снизить этот параметр инфляции. И перед ними поставлена задача вернуть инфляционные процессы в те рамки, которые соответствовали бы уровню и планам развития нашей экономики и социальной сферы», — пояснил Путин. Принимаемые меры, на взгляд президента, адекватны сложившейся обстановке.