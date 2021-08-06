Президент России Владимир Путин поручил принять меры по ограничению инфляции. Об этом сообщает РИА Новости.

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По его словам, кабмин уже наметил целый ряд системных мер по сдерживанию цен. Глава государства подчеркнул, что ничего избыточного в этом нет. Это мера экономического характера, которая должна положительно повлиять на экономику в целом, пояснил президент. Он также добавил, что подобные решения уже оказывают позитивное влияние.

Ранее российский лидер поручил регулярно мониторить доходы бедных россиян и, если возникнет такая необходимость, обеспечить дополнительные меры социальной поддержки. «Организовать регулярный мониторинг доходов низкодоходных групп граждан и при необходимости обеспечить реализацию дополнительных мер социальной поддержки в целях недопущения снижения в реальном выражении доходов низкодоходных групп граждан и обеспечения их роста», — говорится в списке поручений по итогам заседания Совета при президенте по стратегическому развитию и национальным проектам.