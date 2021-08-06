Россия
 
Последние новости
Путин оценил решение о лишении России флага и гимна на Олимпиаде
Путин оценил шансы России провести Олимпиаду после 2022 года
Великобритания пригрозила Ирану из-за инцидента с танкером в Аравийском море
Карпин опроверг нежелание Фернандеса играть за сборную
Путин анонсировал повышение налога на добычу полезных ископаемых
Путин оценил влияние инфляции США на мировую экономику
В Норвегии увидели вред в участии россиян на Олимпиаде в Токио
Путин рассказал о ведущей политической силе в России
Названы последствия употребления моркови
Новости партнеров
Прослушать новость

Путин поручил принять меры по ограничению инфляции

Перейти в «Мою Ленту»
Фото: SPUTNIK / Reuters

Президент России Владимир Путин поручил принять меры по ограничению инфляции. Об этом сообщает РИА Новости.

По его словам, кабмин уже наметил целый ряд системных мер по сдерживанию цен. Глава государства подчеркнул, что ничего избыточного в этом нет. Это мера экономического характера, которая должна положительно повлиять на экономику в целом, пояснил президент. Он также добавил, что подобные решения уже оказывают позитивное влияние.

Ранее российский лидер поручил регулярно мониторить доходы бедных россиян и, если возникнет такая необходимость, обеспечить дополнительные меры социальной поддержки. «Организовать регулярный мониторинг доходов низкодоходных групп граждан и при необходимости обеспечить реализацию дополнительных мер социальной поддержки в целях недопущения снижения в реальном выражении доходов низкодоходных групп граждан и обеспечения их роста», — говорится в списке поручений по итогам заседания Совета при президенте по стратегическому развитию и национальным проектам.

Перейти в «Мою Ленту»
Обсудить
Ссылки по теме
Путин поручил мониторить доходы бедных россиян
Росстат рассказал о росте реальных доходов россиян
ВВП России достиг допандемийного уровня