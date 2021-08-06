Президент России Владимир Путин оценил влияние инфляции США на мировую экономику. Его слова передает РИА Новости.

Путин подчеркнул, что США являются одной из крупнейших экономик мира, поэтому происходящее в стране влияет на мировую экономику в целом. «У них плановый показатель, не плановый, а целевой там был под 2 процента инфляции, а сейчас она 5,5, к 6 двигается. Это очень много для такой экономики как Штаты. Это отражается на всей мировой экономике», — рассказал он. Похожую ситуацию можно наблюдать и в Европе, добавил президент.

В июле Владимир Путин заявил, что высокая инфляция в США отразится на всей мировой экономике. По словам президента, в России инфляция «пусть и не столь значительная, но все же выходит за наши целевые ориентиры». Он призвал к скоординированным действиям в связи с ростом цен.

