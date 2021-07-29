США признали неподконтрольный рост цен

Глава Федеральной резервной системы (ФРС) Джером Пауэлл признал, что цены в США растут намного быстрее, чем прогнозировалось, передает «Интерфакс».

Материалы по теме Час расплаты. Apple, Google и Facebook годами уходили от налогов. Как 130 стран мира заставят их заплатить миллиарды? Искусственное мясо захватывает мир. Почему Россия оказалась к этому не готова?

Инфляция может оказаться более высокой и устойчивой, сказал он. Причина неподконтрольного увеличения цен — результат открытия экономики, считает Пауэлл. Глава ФРС добавил, что скачок отложенного спроса застал компании врасплох, они не могут удовлетворить его полностью. Многие фирмы не в состоянии найти достаточно сотрудников или у них отсутствует нужное количество сырья.

Проблемы с поставками оказались значительнее, чем ожидалось, сказал Пауэлл. По его словам, в основном повышение цен компаниями является разовым явлением. Индекс потребительских цен в мае вырос на 3,9 процента в годовом выражении. Это стало рекордом за 13 лет. Глава ФРС считает, что инфляция снизится в следующем году и тогда вернется ближе к целевому уровню в два процента.

Высокая инфляция в США отразится на всей мировой экономике, заявил ранее президент России Владимир Путин. «Уже два года подряд они 15 процентов верстают бюджет с дефицитом. Этот дефицит гасят за счет чего? За счет эмиссии. Отсюда инфляция», — отметил он. По словам Путина, в России инфляция «пусть и не столь значительная, но все же выходит за наши целевые ориентиры».