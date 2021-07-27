Цены на жилье в США побили 30-летний рекорд

Цены на жилье в США растут 12-й месяц подряд. В мае они поднялись на 16,6 процента по сравнению с аналогичным месяцем 2020 года. Об этом свидетельствуют данные мониторинга стоимости жилой недвижимости в 20 крупнейших городах США (индекс Кейса-Шиллера), передает Bloomberg.

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Рост цен в мае 2021 года стал самым значительным за последние 33 года, с апреля 1988-го. Сильнее всего прибавили в цене квартиры в Финиксе (плюс 25,9 процента), Сан-Диего (плюс 24,7 процента) и Сиэтле (плюс 23,4 процента). Подорожание происходит, несмотря на увеличение объемов строительства недвижимости в США в июне на 6,3 процента.

В конце июля Национальная ассоциация риелторов США сообщила, что траты иностранцев на покупку квартир резко сократились из-за ограничений международных перелетов. Многие потенциальные покупатели жилья не имеют возможности осмотреть лот перед сделкой.

Согласно данным консалтинговой компании Knight Frank, мировым лидером по росту стоимости жилья стал турецкий город Измир, где за первый квартал 2021 года цены поднялись на 34 процента по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Второе и третье места заняли турецкая Анкара (плюс 30,3 процента) и новозеландский Веллингтон (плюс 30,1 процента). На седьмой и восьмой строчках рейтинга расположились Москва (плюс 22,4 процента) и Санкт-Петербург (плюс 22,1 процента).