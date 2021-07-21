В США стали строить больше жилья

В июне 2021 года в США вырос объем строительства нового жилья. Показатель в 6,3 процента свидетельствует о начале стабилизации рынка, сообщает Bloomberg.

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По данным экспертов, показатель в годовом исчислении достиг 1,64 миллиона, что стало максимумом за последние три месяца. Значение оказалось выше того, что прогнозировал Bloomberg. В агентстве предполагали, что темпы достигнут 1,59 миллиона в годовом исчислении.

Однако рынок также столкнулся с проблемами. В стране уменьшилось количество выданных разрешений на возведение объектов. Показатель снизился до 1,6 миллиона в годовом исчислении — наименьший с октября 2020 года. По словам корреспондента Майкла Макки (Michael McKee), подобная динамика может свидетельствовать о нехватке строительных материалов или рабочей силы.

В июне 2021 года основанная богатейшим человеком мира Джеффом Безосом компания Amazon выделила сотни миллионов долларов на строительство доступного жилья в трех городах США. В общей сложности три тысячи домов с налаженной инфраструктурой запланировали построить в Пьюджет-Саунд (штат Вашингтон), Арлингтоне, (штат Вирджиния) и Нэшвилле (штат Теннесси).