В США нашли способ избавиться от бездомных

Власти Лос-Анжелеса в США нашли бюджетный вариант решения проблемы с бездомными, построив деревню из микродомов. Подобные жилые комплексы планируют создавать на заброшенных и занятых мусорными свалками участках города, пишет The Insider.

Чиновники оценили результаты проекта по размещению бездомных с улиц города в специальное поселение из крошечных домиков Tiny Homes Village, которое в 2021 году возвели на государственные деньги и средства американского благотворительного фонда по борьбе с проблемой бездомности Hope of the Valley.

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Деревня из разноцветных помещений 2,5 на 2,5 метра с одной спальней появились в районе Нохо в Лос-Анджелесе. На общей территории есть туалеты и душевые, прачечная и зоны для отдыха на открытом воздухе. Поселение ограждено забором, скрывающим его с улицы, и находится под круглосуточной охраной. Жителям предлагают трехразовое питание, помогают пройти стажировки и обучение для трудоустройства. Уже сейчас в деревню заселили несколько десятков бездомных.

Конструкции домиков легки в производстве и сборке, бюджетны по стоимости. Финансовый директор Hope of the Valley Роуэн Ванслев и городские власти отметили, что аналогичные деревни будут возводить и в других районах Лос-Анджелеса на непригодной для иного строительства земле. Проекты находятся в разработке.

По подсчетам властей, в Лос-Анджелесе проживают более 66 тысяч бездомных, 2020 год был особенно смертоносным для данных слоев населения. Из-за бедности, расового неравенства на улицах города погибли 1300 человек.

В начале июля американская знаменитость-трансгендер Кейтлин Дженнер заявила о том, что всех бездомных Калифорнии необходимо вывозить в «открытые поля», чтобы спасти улицы и популярные пляжи от беспорядка и преступности. Звезда озвучила предложение, баллотируясь в губернаторы штата.