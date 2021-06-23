Британцев обвинили в излишней роскоши

Жителей Великобритании, имеющих по второму дому, обвинили в излишней роскоши. Покупка дополнительной недвижимости, которая большую часть времени в году простаивает или сдается в аренду туристам, влечет за собой масштабный жилищный кризис и проблемы с бездомными, пишет обозреватель The Guardian Джордж Монбиот.

По данным правительства, до пандемии в Англии владели вторыми домами 772 тысячи семей. Жилье используется зажиточными британцами в качестве места для отдыха или источника дополнительного заработка. В некоторых городах большинство жилфонда в аренде, в графстве Девон на юго-западе Англии таких домов 75 процентов. Туристам доступны тысячи вариантов для съема, тогда как у местных жителей почти нет шансов приобрести жилье по доступным ценам или оформить социальную аренду.

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Проблему усугубляет то, что власти Соединенного Королевства поощряют собственников вторых домов субсидиями и налоговыми льготами. Сдавая квартиру 70 дней в году, можно избавиться от муниципального налога на недвижимость и получить помощь для малого бизнеса. Политика направлена на развитие сферы гостеприимства.

«Крайнее проявление роскоши одних британцев — бездомность других. По некоторым оценкам, 288 тысяч семей в Англии либо не имеют места жительства, либо в шаге от того. Люди переезжают в поисках приемлемых для проживания вариантов. Смещенный спрос может по цепочке охватить весь жилищный сектор. Кроме того, увеличивается экологический след от чрезмерного разрастания рынка недвижимости», — заключил Джордж Монбиот.

Ситуация с нехваткой жилья обстоит достаточно остро на территории всей Великобритании. В июне глава Бристоля заявил о планах решить дефицит недвижимости при помощи проекта микродомов от одной из крупнейших в Европе архитектурных компаний BDP. Застраивать будут заброшенные участки между существующими домами, которые раньше использовались под гаражи.