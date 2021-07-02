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Американская звезда предложила перевезти бездомных в поля

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Фото: Lucy Nicholson / Reuters

Эпатажная знаменитость Кейтлин Дженнер предложила перевезти бездомных штата Калифорния (США) в «открытые поля». Трансгендер видит в таком подходе решение жилищного вопроса бедных людей и шанс избавиться от беспорядка на улицах и самом популярном пляже в Лос-Анджелесе Венис-Бич (Venice Beach), пишет The Insider.

Американская звезда Кейтлин Дженнер (в прошлом Брюс Дженнер), рассчитывающая сместить губернатора Калифорнии Гэвина Ньюсома на выборах 14 сентября, дала интервью телекомпании KRON 4 в программе «Политика Калифорнии изнутри» (Inside California Politics). Знаменитость поделилась идеями, которые реализовала бы на посту руководителя штата.

Дженнер подчеркнула, что в Калифорнии более 60 тысяч бездомных, которые портят улицы и общественные пространства, мешают бизнесу и совершают преступления.

«Мы должны избавиться от этой проблемы. Людям можно предоставить место проживания в больших открытых полях, где можно поставить палатки, или в каком-то ветеранском комплексе. Веннис-Бич разрушен из-за засилья там бездомных», — высказалась Дженнер на телевидении.

71-летняя звезда добавила, став губернатором, она решила бы еще и проблему с иммиграцией при помощи строительства стены на границе Калифорнии. Ранее в интервью телеканалу Fox Дженнер заявляла, что штату не нужна высокоскоростная железная дорога, ссылаясь на то, что ей удобно перемещаться на частном самолете.

Кейтлин Дженнер пользуется популярностью в США и во всем мире. В 1976 году, будучи еще мужчиной, Дженнер получил титул олимпийского чемпиона в десятиборье. В начале 2000-х участвовал в шоу «Семейство Кардашьян». О смене пола Брюс Дженнер объявил в 2015 году. В 2019 году трансгендер появился в американском телешоу I'm Сeleb в бикини.

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