Ставший матерью отец сестер Дженнер появился в телешоу в бикини

70-летний отец Кендалл и Кайли Дженнер, который сменил пол и стал женщиной по имени Кейтлин Дженнер, появился на съемках телешоу I'm Сeleb («Я знаменитость», аналог «Последнего героя» — прим. «Ленты.ру») в бикини. Об этом сообщает The Sun.

Дженнер стала одной из первых участниц, которая помылась под самодельным тропическим душем. Для этого она надела черное бикини. Пользователей Twitter восхитил внешний вид женщины.

«Снимаю шляпу перед Кейтлин Дженнер, которая показала свое тело в бикини», — написал один из пользователей с ником nickycafc. Другая зрительница телешоу заявила, что Дженнер в свои 70 лет выглядит в бикини лучше, чем она.

В августе этого года Кейтлин Дженнер перепутала дочерей, поздравляя младшую с днем рождения. Кейтлин опубликовала в своем Instagram снимок с маленькой Кендалл в честь дня рождения Кайли. «Жизнь в те времена была такой простой, но жизнь хороша и сейчас. С днем рождения мою крошку Кайли Дженнер», — подписала публикацию Кейтлин.

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