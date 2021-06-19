В США выдадут бездомным по 1250 долларов просто так

В Нью-Йорке решили провести социальный эксперимент, в ходе которого группе из 40 бездомных молодых людей в возрасте от 18 до 24 лет ежемесячно будут выплачивать по 1250 долларов просто так. Об этом сообщает телеканал Fox News.

Таким образом власти хотят выяснить, повысят ли субсидии шансы бездомных на поиск работы и постоянного дома. Отмечается, что ежемесячные суммы могут увеличиваться, если получатели соберутся арендовать жилье. При этом то, на что участники эксперимента будут тратить средства, никак не регулируется.

Кроме того, при выдаче пособий предпочтение будет отдаваться представителям национальных и сексуальных меньшинств. Успехи американцев, попавших в программу, сравнят с результатами тех, кто получает меньшие выплаты или не получают их совсем.

На реализацию программы выделят 2,5 миллиона долларов. Часть из них будет направлена из бюджета Нью-Йорка. Мэр города Билл де Блазио выразил надежду, что это поможет в борьбе с «беспризорностью среди молодежи».

В марте палата представителей Конгресса США приняла пакет мер стимулирования пострадавшей от последствий пандемии американской экономики объемом 1,9 триллиона долларов. Большая часть денег была выделена на выплаты населению. Так, в дополнение к пособию по безработице, которое выплачивают штаты, появится федеральная доплата (300 долларов в неделю) до августа.