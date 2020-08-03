Сменившая пол мачеха Ким Кардашьян прервала молчание после срыва зятя

Мачеха Ким Кардашьян Кейтлин Дженнер, до смены пола известная как Брюс Дженнер, прервала молчание после срыва ее зятя, рэпера Канье Уэста. Об этом сообщает Mirror.

Олимпийская чемпионка рассказала журналистке Кейт Гэррауэй (Kate Garraway) о психическом состоянии исполнителя и выразила свое отношение к происходящему в эфире утренней телепередачи Good Morning Britain.

По словам трансгендера, она не владеет точной информацией о состоянии Уэста. При этом Дженнер добавляет, что на данный момент рэпер живет на ранчо в штате Вайоминг отдельно от семьи. «Если честно, я ничего не знаю. Я просто молча наблюдала за всем, что происходит», — объяснила звезда.

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Во время передачи 70-летняя Дженнер также пожелала всего самого наилучшего Уэсту и подчеркнула, что он «по-настоящему хороший человек». «Он был самым добрым и любящим человеком на протяжении многих лет. К тому же он очень меня поддерживал», — высказалась мачеха Кардашьян.

В июле Канье Уэст объявил, что выдвигает свою кандидатуру на пост президента США. Однако источники из окружения рэпера поделились информацией о том, что решение баллотироваться он принял из-за обострения психического расстройства.

Вскоре, 20 июля, музыкант впервые выступил перед публикой в рамках предвыборной кампании в Южной Каролине. Во время мероприятия он рассказал пришедшим о том, что уговаривал свою супругу Ким Кардашьян сделать аборт, поскольку был не готов стать отцом.

Фото опубликовано @kanyew.est

После проведенной встречи с избирателями Уэст также признался в желании развестись с Ким Кардашьян в Twitter, оскорбил свою тещу Крис Дженнер и объявил о выходе нового альбома.

Кейтлин Дженнер, в прошлом — Брюс, завоевал популярность в восьмидесятых, поскольку в 1976 году получил титул олимпийского чемпиона в десятиборье, а еще большую известность приобрел в 2000-х после участия в шоу «Семейство Кардашьян». В 2013 году бывший спортсмен развелся с женой Крис Дженнер, а через два года объявил о смене пола.