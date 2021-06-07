Обладательница огромного наследства умерла в приюте для бездомных

Жительница США, на банковском счету которой лежала огромная сумма, умерла в приюте для бездомных. Об этом сообщает New York Post.

Кэти Бун (Cathy Boone) скончалась в январе 2020 года в ночлежке города Астория, штат Орегон. Как выяснилось позже, она несколько лет прожила на улицах. Все это время женщина была обладательницей наследства в размере 884 тысяч долларов (64,7 миллиона рублей).

Бун переехала в Орегон с матерью после развода родителей. Мать женщины скончалась в 2016 году. С тех пор отец американки пытался найти дочь, чтобы она получила наследство. Однако объявления в газетах остались без ответа, а нанятый частный детектив не смог установить место нахождения женщины. При этом население Астории составляет всего около десяти тысяч человек.

Поиски продолжались полтора года, но опознать Бун удалось только после ее смерти. Сообщается, что женщина употребляла наркотики и страдала от психического расстройства.

«Это какая-то бессмыслица. Деньги просто лежали в банке, когда она нуждалась в них больше всего», — сказал отец женщины репортерам местного телеканала.

Судьба наследства будет решена в ближайшее время — на него могут претендовать двое детей Бун и другие родственники.

Ранее сообщалось, что в Великобритании вынесен приговор супругам Линде и Уэйну Рикардам. Их подозревали в том, что они уморили голодом своего домовладельца — миллионера Джеймса Сутерана. Женщину приговорили к пожизненному заключению, а ее мужа — к десяти с половиной годам тюрьмы.