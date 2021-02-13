Собака получила многомилионное состояние после смерти хозяина

Американский бизнесмен завещал своей собаке Лулу состояние в пять миллионов долларов. Об этом сообщает News channel 5.

Хозяин восьмилетней бордер-колли в качестве своей последней воли пожелал, чтобы его собака была очень богатой. Наследство позволит нанять охрану наследнице. В завещании Билл Доррис указал, что «пять миллионов долларов будут переведены в фонд, который будет создан после смерти для ухода за бордер-колли Лулу».

За собакой будет присматривать подруга покойного, Марта Бертон. Ей также положено ежемесячное вознаграждение. По словам сиделки, жены и детей у бизнесмена не было, но он очень любил своего питомца.

Бертон не уверена, что собака сможет потратить это многомиллионное состояние.

В 2015 году состоятельная жительница Нью-Йорка Роуз-Энн Боласни включила в завещание свою мальтийскую болонку. Согласно документу, собака по кличке Белла Миа после смерти своей хозяйки будет ежегодно получать по 100 тысяч долларов.