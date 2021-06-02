Полмиллиона британцев столкнулись с риском лишиться жилья

Почти полмиллиона британцев рискуют лишиться жилья на фоне отмены моратория на выселение арендаторов за долги, цитирует The Guardian данные исследования, заказанного благотворительной организацией Joseph Rowntree Foundation (JRF).

Речь идет примерно о 400 тысячах семей, которые могут лишиться дома после получения уведомления о выселении или предупреждений от владельцев недвижимости. Еще 450 тысяч домохозяйств в Британии, по подсчетам JRF, просрочили выплаты по аренде, причем пятая часть из них — более чем на четыре месяца.

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По существующим нормам, уведомить жильцов о выселении должны за четыре месяца, однако те, кто уже задолжал выплаты за этот период, получат лишь месяц на то, чтобы освободить жилье.

В благотворительной организации считают, что правительство должно выделить больше средств на поддержку столкнувшихся с проблемами арендаторов. Сейчас на эти цели направлено 180 миллионов фунтов, но, как полагают в JRF, этого недостаточно.

В Англии срок действия моратория на выселение истекает 1 июня, в Уэльсе — 30 июня, а в Шотландии 30 сентября. Запрет был введен в начале пандемии, его действие несколько раз продлялось.

С угрозой лишиться жилья столкнулись также арендаторы в США. Там запрет на выселение истекает 30 июня, а на улице могут оказаться миллионы человек.