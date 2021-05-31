Миллионы американцев оказались под угрозой выселения

Более 11 миллионов американцев оказались неспособны оплатить аренду своих домов. Большинство из них могут остаться без жилья после 30 июня, когда перестанет действовать мораторий на выселение, сообщает CNBC.

После отмены запрета в конце июня специалисты ожидают резкий рост количества выселений. «Мы собираемся увидеть, что нам удалось предотвратить: эту волну выселений, которая буквально раздавит некоторые районы», — пояснил координатор Национальной коалиции за гражданское право на адвоката Джон Поллок (John Pollock). Юристы призвали сохранить мораторий и воспользоваться средствами, которое государство выделило для преодоления кризиса.

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Среди жителей наибольшему риску остаться без жилья подвержены темнокожее население, жители с низким доходом и пожилые граждане. Среди американцев старше 65 лет под угрозой выселения оказались более 100 тысяч человек. «Любой, кто до пандемии жил от зарплаты до зарплаты, окажется уязвимым», — отметил Поллок. Уровень выселения также будет различаться по штатам — во Флориде и Южной Калифорнии оплату аренды задерживает каждый четвертый житель, в то время как в Мэне и Кентукки за жилье не платят только шесть процентов арендаторов.

Некоторые арендаторы поделились подробностями своего тяжелого положения. Хизер Джордан (Heather Jordan) незадолго до пандемии коронавируса потеряла работу и теперь задолжала за аренду более 1,4 тысячи долларов (более 108 тысяч рублей). Она вместе с супругом, двумя детьми и двумя внуками на протяжении девяти лет проживала в доме в городе Сент-Луис, штата Миссури. Однако теперь они могут стать бездомными.

Мораторий на выселение ввели в США по требованию Центров по контролю и профилактике заболеваний. Инициатива должна была поддержать арендаторов во время пандемии. Спустя время домовладельцы раскритиковали порядок и возмутились обязанностью бесплатно предоставлять жилье. Согласно подсчетам, по стране задолженность в аренде может составить 70 миллиардов долларов.