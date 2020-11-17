Американцы столкнулись с жесткой конкуренцией за дешевое жилье

Американцы уже шестой месяц подряд сталкиваются с жесткой конкуренцией при покупке дешевого жилья — в октябре 2020 года владельцы 56,8 процента домов, выставленных на продажу, получили более одного предложения о сделке. Об этом пишет Mansion Global со ссылкой на риелторскую компанию Redfin.

Наиболее острая ситуация сложилась в Солт-Лейк-Сити (борьба развернулась за 75 процентов лотов), Сан-Диего (73,2 процента) и Сан-Франциско/Сан-Хосе (70 процентов). Наименее конкурентными оказались рынки Лас-Вегаса (38,2 процента), Майами (39 процентов) и Чикаго (41,1 процента).

Причиной послужила пандемия коронавируса — люди больше не привязаны к одному месту и могут переезжать. Также покупатели склонны больше соперничать за односемейные дома, чем за кондоминиумы — 57 процентов против 41,4 процента. «Удаленная работа, исторически низкие ставки по ипотеке и стремление к уединению сделали односемейные дома более желательными», — говорится в сообщении.

По данным на начало октября 2020 года, средняя цена частного дома в США установила рекорд по дороговизне за всю историю и достигла почти 320 тысяч долларов (25 миллионов рублей).

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