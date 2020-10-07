Названа средняя цена частного дома в США

Средняя цена частного дома в США установила рекорд по дороговизне за всю историю и достигла почти 320 тысяч долларов (25 миллионов рублей). По сравнению с 2019 годом стоимость увеличилась на 14 процентов, что также стало рекордным показателем темпов роста с 2013 года. Об этом пишет Mansion Global со ссылкой на риэлторскую компанию Redfin.

В качестве причины такого скачка специалисты называют пандемию коронавируса и переход на удаленку. Отложенные продажи домов выросли на 30 процентов по сравнению с сентябрем прошлого года. При этом число экспонируемых лотов резко сократилось — минус 28 процентов в годовом исчислении.

Такая динамика привела к высокой конкуренции на рынке — в среднем дома продают за 99,4 процента от запрашиваемой продавцом цены, что является самым высоким показателем за все время наблюдений.

Однако эксперты подчеркивают, что рынок недвижимости отличается сезонностью: в августе и сентябре обычно наблюдается спад активности и уменьшение стоимости жилья. В течение последних двух лет в США цены на жилье достигали максимума в начале лета, а затем снижались осенью. На данный момент риелторы уже фиксируют медленный спад на «раскаленном рынке».

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