В США заметили бум особняков для TikTok

В США появился новый вид недвижимости, которому риелторы предрекают бум — дома для TikTok. Также их называют «тиктоковыми особняками», контент-домами и домами-объединениями (collab houses). Об этом пишет Bloomberg.

В связи с бурным развитием видеоплатформ блогерам пришлось искать себе подходящую локацию для съемок и одновременно для жизни. Интерьеры таких зданий используются как фон при создании контента, а сами помещения нередко становятся «штаб-квартирами для выходок». По аналогии с YouTube и Vine в стране начали появляться и TikTok-дома — одним из первых стал Hype House, из которого впоследствии вышли объединения Clubhouse и Cabin Six (ЛГБТ-контент).

К TikTok-особняку предъявляются определенные требования: наличие лифта, бассейна, множество спален, парковка, просторные кухни и зоны для отдыха. Также объект должен обладать прекрасными видовыми характеристиками. В целом такие дома рассчитаны на звезд соцсетей с доходом от 30 до 50 тысяч долларов (2,3-3,9 миллиона рублей) в месяц. Замечено, что они находятся в дорогих районах: в Голливуде, Беверли-Хиллз (Clubhouse), Бель-Эйр (Sway House) и других.

Однако у контент-домов есть одна опасность — их часто используют для шумных вечеринок. Полицейские сообщают, что некоторые мероприятия заканчиваются трагически — на одном из них была застрелена женщина. К тому же в разгар пандемии, когда в стране объявили карантин, такие дома стали подпольными «ночными клубами на холмах», что поспособствовало распространению инфекции. В связи с этим мэр Лос-Анджелеса Эрик Гарсетти распорядился, чтобы организаторам подобных собраний начали отключать воду и электричество.

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