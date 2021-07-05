Названы города мира с быстро дорожающим жильем

Турецкий Измир назван лидером рейтинга городов с быстро дорожающим жильем. По итогам первого квартала 2021 года в сравнении с аналогичным периодом в 2020-м стоимость жилой недвижимости там увеличилась почти на 34 процента. Об этом говорится в материале консалтинговой компании Knight Frank, поступившем в распоряжение «Ленты.ру».

В топ-3 списка также оказались две столицы — турецкая Анкара и новозеландский Веллингтон с показателями в 30,3 и 30,1 процента, соответственно. Таким образом, Измир за год поднялся с третьего места, Анкара переместилась в лидеры с четвертой позиции, а Веллингтон — c 32-й.

Материалы по теме «Как прежде уже не будет» Россияне массово покидают квартиры ради жизни на природе. Как изменятся цены на дома? Больная фантазия. Прозрачная церковь, бриллианты и летящий ангел: как выглядят самые необычные здания мира

Ниже в рейтинге оказались турецкий Стамбул (28,8 процента), столица Южной Кореи Сеул (26,1 процента) и канадский Галифакс (22,5 процента). Москва (22,4 процента) и Санкт-Петербург (22,1 процента) заняли седьмую и восьмую строчки соответственно. Российская столица за год поднялась со 143-го места, а в Санкт-Петербурге, наоборот, зафиксировали снижение стоимости жилья. Топ-10 списка замкнули канадский Гамильтон и американский Финикс.

Менее чем на 20 процентов жилье подорожало в Окленде, Сан-Диего и Оттаве. Специалисты не заметили существенного увеличения стоимости жилья в городах Азии — в Пекине и Гонконге зафиксировали показатели в 3,6 и 2,2 процента соответственно. В Дели (Индия), Абу-Даби (ОАЭ), Любляне (Словения), Никосии (Кипр) и Абердине (Шотландия) показатель не достиг и одного процента.

Ранее аналитики Knight Frank определили страны, где в период с первого квартала 2020 года по первый квартал 2021-го быстрее всех подорожало жилье. Лидером рейтинга стала Турция, за ней расположились Новая Зеландия и Люксембург. В списке также оказались Словакия, США, Швеция, Австрия и Нидерланды. Россия заняла девятую строчку, а топ-10 замкнула Норвегия.