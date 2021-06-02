Названы страны с быстро дорожающим жильем

Турция пятый квартал подряд стала лидером рейтинга стран с быстро дорожающим жильем. Стоимость жилой недвижимости в период с первого квартала 2020 года по первый квартал 2021-го увеличилась на 32 процента. Об этом говорится в материале консалтинговой компании Knight Frank, поступившем в распоряжение «Ленты.ру».

Помимо Турции, в топ-3 рейтинга названы Новая Зеландия и Люксембург с показателями в 22,1 процента и 16,6 процента, соответственно. Ниже расположились Словакия (15,5 процента), США (13,2), Швеция (13), Австрия (12,3) и Нидерланды (11,3). Россия с показателем в 11,1 процента заняла девятую строчку. Топ-10 замкнула Норвегия (10,9 процента).

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Относительно невысокие показатели роста зафиксировали в Венгрии (1,8 процента), Чили (1,7), Италии (1,6), Индонезии (1,2) и на Кипре (0,8). Среди стран, где за указанный период стоимость жилья снизилась, оказались Малайзия (минус 0,9 процента), Марокко (минус 1,2), Индия (минус 1,6) и Испания (минус 1,8).

В компании обратили внимание на изменение стоимости жилья в Великобритании. «В большинстве европейских стран мы видим активное восстановление рынков недвижимости после пандемии. В особенности примечательна ситуация в Великобритании — за год страна преодолела почти 30 строчек рейтинга и поднялась с 41-го (плюс 2,1 процента) на 12 место (плюс 10,2 процента)», — отметила директор по зарубежной недвижимости и частным инвестициям Knight Frank Марина Шалаева.

В октябре 2020 года Knight Frank представила список стран с реактивно дорожающим жильем. Лидером рейтинга стала Турция, где по итогам второго квартала 2020-го жилье подорожало более чем на четверть. Россия заняла 14-е место. На втором месте оказался Люксембург с динамикой роста в 14 процентов, а на третьем — Литва с показателем 12,4 процента.