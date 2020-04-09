Названы страны Европы с быстро дорожающим жильем — по итогам 2019 года ими стали Люксембург (плюс 11 процентов за год), Словакия (плюс 10,9 процента) и Хорватия (плюс 10 процентов). Об этом сообщается на сайте статистической службы Европейского союза (ЕС).

По сравнению с третьим кварталом 2019 года недвижимость подорожала на Мальте (плюс 3,5 процента), в Эстонии (плюс 2,9 процента), Польше (плюс 2,8 процента). Максимальное падение цены зафиксировано на Кипре (минус 3,7 процента), в Дании (минус 3,2 процента) и Венгрии (минус 1,5 процента).

Ранее эксперты в сфере недвижимости назвали лучшие страны Европы по уровню обеспеченности жильем — ими оказались Румыния (95,9 процента жителей имеют в собственности жилую недвижимость), Словакия (91,2 процента) и Хорватия (90,2 процента).

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