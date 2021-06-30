Названы самые привлекательные для жизни города

Эксперты назвали самые привлекательные для жизни города. При этом Москва оказалась в числе лидеров. Об этом свидетельствуют результаты исследования «Город для Каждого», который провела компания BCG. Копия материала есть в распоряжении «Ленты.ру».

Всего в рамках анализа рассматривалось 16 городов. Их оценивали по нескольким параметрам. В частности, учитывались качество жизни, экономические возможности (перспективы профессионального развития), отношения в обществе и со властью, а также динамика позитивных изменений в жизни горожан.

На первом месте оказался Нью-Йорк (США), а на втором — Лондон (Великобритания). Российская столица набрала 62 балла, заняв третье место.

«Москва является одним из лидеров по качеству жизни и скорости изменений, в частности, позиция по качеству жизни определяется первым местом Москвы в категории «Общественные пространства», высоким уровнем защищенности при ЧС, высоким баллом в сфере экологии и образования», — говорится в исследовании.

Ранее стало известно, что за последние два года только в 127 из 323 городов Европы фиксировался приемлемый уровень мелкодисперсных твердых частиц-загрязнителей воздуха PM 2,5. В остальных наблюдалось превышение параметра даже в моменты серьезных запретов на работу предприятий в пандемию. Тремя самыми чистыми городами названы Умео в Швеции, Тампере в Финляндии и Фуншал в Португалии.