Названы самые дорогие города для жизни иностранных работников

Американская консалтинговая компания Mercer назвала самые дорогие города мира для жизни иностранных работников. Результаты ее последнего исследования передает CNN.

Рейтинг возглавила столица Туркменистана Ашхабад. В прошлом году город находился на втором месте в рейтинге. Отмечается, что рост стоимости жизни в Ашхабаде связан с продолжительным финансовым кризисом, который привел к нехватке продовольствия и гиперинфляции.

В первой десятке самых дорогих городов в основном представлены крупные деловые центры. Среди них в первую пятерку по дороговизне вошли Гонконг, Токио и Цюрих. Примечательно, что Бейрут за год поднялся с 45 места в списке до третьего. Mercer связывает это с развитием экономического кризиса в Ливане, который усугубился из-за пандемии коронавируса и взрыва в порту Бейрута в августе 2020-го.

12 июня стало известно, что Москва вновь вошла в пятерку самых дорогих городов мира для иностранцев. В списке Mercer Москва, как и в прошлом году, находится на четвертом месте.

Компания Mercer составляет подобные списки для того, чтобы помочь транснациональным компаниям рассчитывать оптимальные компенсации для иностранных специалистов. Составители рейтинга принимают во внимание цены более чем на двести различных товаров и услуг (в том числе на аренду жилья, питания и бензина) в 214 городах мира. В качестве точки отсчета принимается стоимость набора товаров в Нью-Йорке.