Иностранцы потеряли интерес к недвижимости в США

Иностранные граждане потратили на покупку жилой недвижимости в США за год — с марта 2020 по март 2021 — 54,4 миллиарда долларов, что на 27 процентов меньше предыдущего отчетного периода. Это самый низкий показатель за всю историю наблюдений с 2011 года, пишет The Wall Street Journal со ссылкой на исследование Национальной ассоциации риелторов.

Причиной потери интереса со стороны покупателей стали ограничения международных перелетов из-за коронавируса — многие люди хотели приобрести жилье, но даже не имели возможности увидеть его лично. Чаще всего иностранные покупатели выбирают для покупки дома в элитных районах Флориды, Калифорнии и Техаса.

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Несмотря на снижение показателей, в целом рынок недвижимости не просел из-за «беспрецедентного» спроса среди американцев, рассказал брокер из Флориды Брент Литвуд. Особенно это заметно на вторичном рынке, где на иностранцев приходится всего 1,8 процента всех покупок за годовой период.

Наиболее активно иностранцы вели себя на рынке американской жилой недвижимости в 2017 году, когда потратили на нее 153 миллиарда долларов. Дальнейшему развитию помешала антииммигрантская риторика в США и ужесточения на покупки за рубежом, наложенные китайскими властями на граждан КНР.

В конце июля CNBC раскрыла имя владельца одного из самых дорогих объектов недвижимости в США. Оказалось, что двухэтажная квартира за 157,7 миллиона долларов в самом престижном небоскребе Манхэттена принадлежит сооснователю компании Alibaba Group тайваньскому бизнесмену Джо Цаю.