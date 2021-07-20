Дженнифер Лопес поймали на стройке

Популярную певицу и актрису Дженнифер Лопес (Jennifer Lopez) поймали на фотокамеру лазающей по строительной площадке особняка в Лос-Анджелесе (штат Калифорния, США). Американские папарацци предположили, что знаменитость находится в поиске новой недвижимости для проживания с актером Беном Аффлеком (Ben Affleck), пишет New York Post.

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Лопес сфотографировали на крыше высокой постройки в одном из престижных районов Лос-Анджелеса на Стоун-Каньон-роуд (Stone Canyon Road). Поп-дива без специальной каски осматривала различные участки незавершенного особняка, взбиралась на них по лестнице в сопровождении пяти людей. Как предположили в издании, это могли быть архитектор и сотрудники застройщика.

С тех пор как Лопес и Аффлек воссоединились летом 2021 года после 17 лет перерыва в отношениях, знаменитости взяли в аренду особняк в Майами за 130 тысяч долларов в месяц. При этом Аффлек владеет домом с тремя спальнями и тремя ванными комнатами площадью более 300 квадратных метров в Пасифик Палисейдс (Лос-Анджелес) неподалеку от особняка, в котором живет бывшая жена актера Дженнифер Гарнер (Jennifer Garner) с их совместными детьми.

В середине июля 48-летний Аффлек и 51-летняя Лопес рассматривала для совместной покупки особняк в районе Лос-Анджелеса Холмби-Хиллз. Дом площадью почти в три тысячи квадратных метров с боулингом на четыре дорожки, многоярусным бассейном и собственной парикмахерской оценивается в 65 миллионов долларов. Недвижимость по соседству с уже имеющимся жильем Лопес в районе Уотер-Милл штата Нью-Йорк выставили на продажу за 12 миллионов долларов.

