В США продадут последний дом основателя Microsoft

В США на продажу выставили дом одного из основателей Microsoft Пола Аллена

В США на продажу выставили владение одного из основателей корпорации Microsoft Пола Аллена — поместье в калифорнийском городе Беверли-Хиллз. Предприниматель скончался в 2018 году, сообщает Los Angeles Times.

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Аллен оставил в наследство несколько объектов недвижимости. Резиденция в Беверли-Хиллз считается последним владением предпринимателя. За объект хотят получить 55,5 миллиона долларов (более 4,1 миллиарда рублей). Поместье располагается на вершине холма и занимает участок площадью около 1,3 гектара. Поиском покупателя занимается риелтор Курт Раппапорт (Kurt Rappaport) из агентства Westside Estate Agency.

Резиденция состоит из нескольких строений, включая особняк, гостевой дом и студию звукозаписи. Жилая площадь на участке достигает более 2,2 тысячи квадратных метров. Главный дом выполнен в испанском стиле с белой лепниной и плиткой. Внутри располагаются пять спален, гостиная, кухня, библиотека и тренажерный зал с массажным кабинетом. Из окон открывается вид на холмы с пальмами и город. Особенность поместья — фуникулер, который соединяет террасу у бассейна с теннисным кортом.

Пол Аллен скончался 15 октября 2018 года в возрасте 65 лет. На протяжении долгого времени он боролся с онкологическим заболеванием. В 1982 году у предпринимателя обнаружили лимфому Ходжкина, а в 2009 году диагностировали неходжкинскую лимфому. После обнаружения болезни Аллен покинул Microsoft, сохранив за собой часть акций и место в совете директоров.