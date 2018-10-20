Названа причина смерти сооснователя Microsoft

Причиной смерти Пола Аллена мог стать септический шок. Об этом сообщает таблоид TMZ со ссылкой на заключение в свидетельстве о смерти одного из основателей компании Microsoft.

По информации издания, его иммунитет был снижен из-за одной из форм лимфомы. Других подробностей не приводится.

О смерти Аллена стало известно 16 октября. Тогда сообщалось, что у него диагностировали неходжкинскую лимфому. Впервые заболевание обнаружили в 2009 году, после чего он прошел курс химиотерапии, однако в октябре 2018 года произошел рецидив.

До этого, в 1982 году, у Аллена нашли другой вид рака — лимфому Ходжкина, в ходе лечения он перенес облучение большими дозами радиации и пересадку костного мозга.

После обнаружения болезни Аллен покинул Microsoft, сохранив за собой часть акций и место в совете директоров.

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