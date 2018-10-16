Умер один из основателей Microsoft

Один из основателей компании Microsoft Пол Аллен скончался от рака в возрасте 65 лет. Об этом сообщила его семья, передает телеканал CNBC.

Аллен боролся с неходжкинской лимфомой. Впервые этот диагноз ему поставили в 2009 году, после чего он прошел курс химиотерапии и победил болезнь, однако в октябре 2018 года был обнаружен рецидив. До этого, в 1982 году, у Аллена нашли другой вид рака — лимфому Ходжкина, в ходе лечения он перенес облучение большими дозами радиации и пересадку костного мозга.

После обнаружения болезни Аллен покинул Microsoft, сохранив за собой часть акций и место в совете директоров. Он стал заниматься инвестициями, вложив более миллиарда долларов в такие проекты, как строительство первого частного суборбитального корабля, а также большого радиотелескопа для поиска внеземной жизни.

В 2018 году журнал Forbes поставил Аллена на 44-е место в списке миллиардеров, его состояние оценили в 20,5 миллиарда долларов.

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