Неизвестные подожгли дом основателя PornHub

Неизвестные подожгли в канадском городе Монреаль особняк, который принадлежит основателю порносайта PornHub Ферасу Антуну (Feras Antoon). Полиция занимается расследованием обстоятельств произошедшего. Об этом сообщает The Sun.

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Инцидент произошел вечером в воскресенье, 25 апреля. Пожар случился на участке площадью 1,4 акра, где велось строительство дома. По данным полицейских, двое неизвестных пробрались внутрь здания и устроили пожар. Вскоре на место происшествия приехала пожарная служба. 80 сотрудников пытались справиться с огнем на протяжении трех часов, однако дом полностью выгорел. Соседи рассказали, что пламя достигало в высоту 50 метров.

Полиция расценила произошедшее как поджог, за расследование дела взялось соответствующее подразделение. На данный момент поджигатели не найдены. Антун выразил благодарность за то, что его семья и соседи оказались в безопасности, однако отказался от дальнейших комментариев «из-за уважения к продолжающемуся расследованию». По данным издания Vice, до произошедшего Антун выставил недостроенное владение на продажу. Он хотел получить за него 19,8 миллиона долларов (более 1,4 миллиарда рублей).

В декабре 2020 года американский журналист и колумнист Николас Кристоф (Nicholas Kristof) в своем материале для The New York Times рассказал истории подростков, с участием которых можно найти видео на PornHub, и подчеркнул, что ролики появились без их согласия. В итоге компания Mastercard пообещала провести проверку транзакций и выяснить, совершались ли платежи за незаконный контент.