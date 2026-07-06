Изрезавшая сына в пункте выдачи россиянка попала на допрос

В Петербурге задержана мать, ударившая сына ножом в шею в пункте выдачи заказов

В Санкт-Петербурге задержана местная жительница, ударившая сына ножом в шею в пункте выдачи заказов на Северном проспекте. Об этом сообщает Telegram-канал «112».

Фигурантке предъявлено обвинение по статьям о покушении на убийство и ненадлежащем исполнении родительских обязанностей.

По данным канала, все произошло 4 июля. Тогда женщина поссорилась с сыном, схватила нож и ударила им его в шею. В итоге, лезвие попало прямо в кивательную мышцу и повредило юноше наружную яремную вену. Его госпитализировали в тяжелом состоянии. Врачи провели операцию и спасли потерпевшего.

Ранее сообщалось, что врачи выявили у мальчика колото-резаные раны шеи, плеча и кисти.