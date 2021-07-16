В США за миллионы долларов предложили стать соседями Дженнифер Лопес

В американском штате Нью-Йорк на продажу выставили дом, который находится по соседству с владением известной певицы Дженнифер Лопес, сообщает New York Post.

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Дом располагается в одном из поселков в районе Уотер-Милл округа Саффолк. В США предложение оценили почти в 12 миллионов долларов (более 882 миллионов рублей). Поиском новых владельцев занимается агентство недвижимости Bespoke Real Estate.

На участке располагается дом площадью в 10 тысяч квадратных футов (почти 930 квадратных метров). Здание, покрытое кедровой черепицей, вмещает восемь спален, ванную комнату, гардеробные, тренажерный зал, кинотеатр и бар. К дому примыкает терраса с выходом к бассейну. Дизайн комнат выполнен в современном стиле в светлых тонах. Яркими акцентами в интерьере служат синие стулья и кресла, обитые тканью с узором.

В феврале 2021 года в Нью-Йорке выставили на продажу бывший дом покойного режиссера, обладателя «Оскара» Майка Николса. Объект находится в том же квартале, что и особняк американской певицы Мадонны. Стать соседями знаменитости можно было за десятки миллионов долларов.