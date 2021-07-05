В американском городе предложили стать соседями Байдена

В пригороде американского города Уилмингтон, штат Делавэр, на продажу выставили дом, который находится напротив владения президента США Джо Байдена. Нынешние владельцы фактически предложили стать соседями главы государства почти за 2,4 миллиона долларов (более 175,7 миллиона рублей), сообщает Forbes.

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В распоряжении новых владельцев окажется особняк площадью более 808 квадратных метров с четырьмя спальнями, тремя ванными комнатами, столовой, гостиной, рабочим кабинетом, гардеробными, игровой комнатой, кинозалом, баром и тренажерным залом. Дом был построен в 1998 году во французском провинциальном стиле с колоннами и широкими окнами. Интерьер комнат выполнен в светлых тонах с акцентами в виде деревянной мебели и изогнутых светильников.

Поиском покупателей занимается агент по недвижимости Майкл Кельчевски (Michael Kelczewski) из Brandywine Fine Properties Sotheby’s International. Он отметил, что в ближайшем будущем в районе повысят уровень безопасности, а на въезде появятся контрольно-пропускные пункты.

В апреле 2021 года телеведущий Шон Хэннити (Sean Hannity) приобрел дом в городе Палм-Бич, недалеко от имения Мар-а-Лаго Клаб (Mar-a-Lago Club), где проживает бывший президент США Дональд Трамп. За соседство с бывшим главой государства Хэннити заплатил 5,3 миллиона долларов (на тот момент более 397 миллионов рублей).