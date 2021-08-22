Путин оценил уровень инфляции в России

Президент России Владимир Путин заявил, что годовая инфляция в России на данный момент составляет 6,5 процента. Таким образом рост цен в стране в текущем году глава государства оценил на встрече с представителями «Единой России», трансляцию в YouTube ведет телеканал 360.

«Фактическая инфляция год к году сегодня 6,5 процента. Правительство и Центральный банк предпринимают необходимые действия, чтобы снизить этот параметр инфляции. И перед ними поставлена задача вернуть инфляционные процессы в те рамки, которые соответствовали бы уровню и планам развития нашей экономики и социальной сферы», — подчеркнул президент.

Путин также отметил, что, на его взгляд, действия правительства и ЦБ в отношении регулирования инфляции адекватны сложившейся обстановке.

18 августа Центробанк констатировал, что в июле 2021 года в большинстве регионов России замедлился рост цен на продукты. «Основной вклад в сдерживание инфляции в большинстве регионов России внесло снижение темпов роста цен на овощи и фрукты», — отметили в регуляторе.