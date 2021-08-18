Россиянам рассказали о замедлении роста цен на продукты

Рост цен на продукты в большинстве регионов страны в июле замедлился, констатировали в ЦБ

В июле 2021 года в большинстве регионов России замедлился рост цен на продукты. Об этом говорится в материалах Центробанка. При этом почти повсеместно росли цены на непродовольственные товары, отметил регулятор.

«Рост цен на продовольствие в июле замедлился в большинстве регионов России. Основной вклад в сдерживание инфляции в большинстве регионов России внесло снижение темпов роста цен на овощи и фрукты», — констатировали в ЦБ. Регулятор указал, что это стало возможно благодаря увеличению объемов производства тепличных помидоров и огурцов, а также импорта фруктов.

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С другой стороны, цены на непродовольственные товары продолжили расти. Сильнее всего это отразилось на строительных материалах, мебели и легковых автомобилях на фоне растущего спроса.

Ранее в августе газета «Ведомости» сообщила, что в большинстве регионов России так называемый «индекс борща» в первые шесть месяцев текущего года сократился в среднем на 4 процента по сравнению с тем же периодом 2020 года. Хуже всего ситуация обстоит в Туве, где доходы граждан позволяют приготовить только 50 блюд на семью из четырех человек. А самыми богатыми с точки зрения борщевого набора стали Ямало-Ненецкий и Ненецкий автономные округа — 230 и 204 блюда, а также Москва — 179 блюд.