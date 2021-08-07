Россияне начали отказываться от пластиковых пакетов, падение спроса на них было зафиксировано с января 2020 года по июль 2021-го. Об этом говорится в исследовании «Такском», пишет RT.

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Небольшой всплеск продаж был только в декабре. Эксперты объяснили это фактором Нового года. «Тогда россияне закупаются в больших объемах, не ограничиваясь одной-двумя сумками с продуктами за раз, как в обычные дни», — сказано в исследовании. Продажи одноразовых пакетов в июле этого года упали на 19 процентов по сравнению с аналогичным месяцем прошлого года.

Средняя цена на них в магазине составила 20 рублей, что на 26 процентов больше, чем в прошлом году. При этом доля проданных пакетов от общей доли совершенных покупок в этом году равнялась 38 процентам, что на 5 процентов меньше, чем в 2020 году. Россияне переходят на многоразовые аналоги пластиковых пакетов — хозяйственные сумки, авоськи или сумки-шоперы, отмечают эксперты.

Ранее сообщалось, что российские производители просят власти исключить вакуумную упаковку из списка пластиковых товаров, которые вскоре запретят производить. Заменить ее могут стекло и алюминий, но их использование может стать причиной для нового подорожания продукции.