Названы самые часто покупаемые продукты у россиян

Самыми популярными продуктами у россиян оказались фрукты и овощи (19 процентов в продуктовой корзине), молочные продукты (15 процентов), крупы и злаковые, а также мясо и рыба (по 9 процентов). Об этом пишет РБК со ссылкой на исследование «СберМаркет» (онлайн-сервис доставки товаров).

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Остальные продукты потребители покупают не так часто. Среди них — товары для дома, снеки, сладости и напитки (по 8 процентов), гигиена (7 процентов), консервация (5 процентов), сыр, хлебобулочные изделия и полуфабрикаты (по 4 процента).

Также в исследование называются особенности потребительского поведения россиян. Например, алкоголь по понедельникам продается больше, чем по субботам, а женщины тратят на онлайн-покупку продуктов в среднем больше часа.

По данным NielsenIQ, россияне стали больше экономить и меньше тратить на еду и одежду из-за роста цен в магазинах. Сейчас 71 процент россиян продолжает экономить: 68 процентов ограничивают себя в развлечениях, 67 процентов — в покупке новой одежды, 54 процента — в отпуске, а 46 процентов — в доставке готовых блюд и еды навынос.

В целом россияне стали чаще ходить в магазины, но при этом они покупают меньше товаров. Например, во втором квартале 2021-го средний чек в «Пятерочке» сократился на 8,4 процента, до 394,1 рубля, а в «Перекрестке» — на 19,4 процента, до 591,4 рубля год к году.