Борщ стал недоступнее для большинства россиян

Индекс борща сократился в 64 регионах России и стал минимальным за пять лет

В большинстве регионов России «индекс борща» в первые шесть месяцев текущего года сократился в среднем на 4 процента по сравнению с тем же периодом 2020 года. Об этом со ссылкой на собственное исследование пишут «Ведомости».

Показатель означает, какое количество продуктов для приготовления самого популярного первого блюда в стране может купить житель региона на свои месячные доходы после уплаты всех налогов и обязательных платежей. В 64 субъектах федерации цифры оказались меньше, чем годом ранее, а среднем по стране индекс находится на минимуме за пять лет.

Хуже всего ситуация обстоит в Туве, где доходы граждан позволяют приготовить только 50 блюд на семью из четырех человек. Следом за ней идут Ингушетия (56 блюд), Калмыкия (59 блюд), Карачаево-Черкесия и Чувашия (62 блюда). Лишь немногим выше индекс в Крыму — 65 блюд. Сильнее всего рухнула покупательная способность в Севастополе — на 14 процентов.

Материалы по теме Советский подход Продуктовые карточки помогли выжить людям в СССР. Могут ли их ввести в России и нужно ли это? Ненасытные. Российские торговые сети скупают друг друга. Почему из-за этого могут вырасти цены на продукты?

Самыми богатыми с точки зрения борщевого набора стали Ямало-Ненецкий и Ненецкий автономные округа — 230 и 204 блюда, а также Москва — 179 блюд. В целом регионы вверху списка оказались в 4,6 раза богаче, чем те, что на нижних позициях.

За год в среднем по стране стоимость приготовления борща выросла на 9 процентов, до 293 рублей, а доходы россиян после уплаты налогов и оплаты услуг ЖКХ — до 29,9 тысячи рублей. Однако менее обеспеченная половина россиян получала 13,1 тысячи рублей, что позволяло приготовить 48 блюд борща. Доходы 10 процентов самых богатых составили 96 тысяч рублей.

Доцент Финансового университета при правительстве Олег Комолов указывает, что бедная половина домохозяйств страны тратит на питание 4,9 тысячи рублей в месяц на человека, что на 20 процентов меньше, чем продуктовая часть прожиточного минимума.

Проблему подорожания борщевого набора в конце июля поднял президент России Владимир Путин. Через две недели замглавы Минпромторга Виктор Евтухов рассказал, что указанные овощи подешевели. Несмотря на это в понедельник, 9 августа, Путин поручил правительству увеличить ввоз сельхозпродукции из стран СНГ для стабилизации цен.