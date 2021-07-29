Россию уличили в уничтожении продуктов на 1,6 триллиона рублей

Ежегодно в России уничтожается около 17 миллионов тонн свежих продуктов на 1,6 триллиона рублей, сообщили в рабочей группе рынка FoodNet Национальной технологической инициативы (НТИ). Представитель организации Алина Осьмакова уточнила, что примерно половина (45 процентов) еды — овощи и фрукты. Об этом она рассказала РИА Новости.

По ее словам, объем уничтожаемой продукции эквивалентен 12 процентам от всего оборота розничной торговли продуктами питания и 1,58 процента от ВВП страны в 2018 году.

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«Примерно 45 процентов от всей массы пищевых отходов в магазинах формата "у дома" приходится на фрукты и овощи, далее следуют продукты "ультра фреш" (мясо, рыба, птица) — 30 процентов, а товары с коротким сроком годности — торты, молочная гастрономия, мясные деликатесы, колбасы, бакалея — составляют оставшиеся 25 процентов», — добавила Осьмакова.

При этом в среднем по миру выбрасывается примерно пятая часть произведенной продукции. В совокупности это примерно 884 миллиона тонн — примерно 44 процента всех бытовых отходов домохозяйств. По словам Осьмаковой, в России средний магазин формата «у дома» каждую неделю генерирует порядка 600 килограммов пищевых отходов: в основном это продукция с истекшим сроком годности. Представитель НТИ уличила ретейлеров в том, что перерабатывать такой мусор им невыгодно, так как за это нужно платить, а организация пунктов фудшеринга тоже требует затрат.

В мае 2021-го с инициативой раздавать продукты бедным россиянам выступил лидер ЛДПР Владимир Жириновский: «Давайте откроем магазины для бедных. Вот там фиксированные цены. Давайте не уничтожать продукты. Миллионы тонн продуктов уничтожаем. Давайте отдадим бесплатно бедным!».