Путин предложил продлить мораторий на проверки малого бизнеса

Путин заявил о необходимости моратория на проверки малого бизнеса в следующем году

Мораторий на проверки малого бизнеса во всех отраслях российской экономики необходимо продлить на следующий год, заявил президент России Владимир Путин. Об этом пишет РИА Новости.

«Поддерживаю предложение продлить на следующий год мораторий на плановые проверки малого бизнеса. (...) При этом не только проверки сельского малого и среднего бизнеса, а во всех отраслях экономики», — сказал Путин на втором этапе съезда «Единой России».

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22 августа глава государства обещал обсудит вопрос о моратории проверок бизнеса в 2022 году с правительством. Так он ответил на предложение депутата Госдумы Андрея Макарова во время встречи с представителями «Единой России». «Что касается проверок… я с правительством обязательно этот вопрос поставлю для обсуждения. Чем меньше административной давленки, тем лучше. Но единственное, конечно, этот вопрос связан с обеспечением безопасности», — заметил Путин.

В мае уполномоченный по защите прав предпринимателей Борис Титов обратил внимание на то, что наложение моратория на налоговые и другие проверки компаний в пандемию, а также другие меры по снижению административного давления позволили бизнесу в целом в 2020 году сэкономить на выплате штрафов около 200 миллиардов рублей.

