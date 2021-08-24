Путин отказался вмешиваться в конфликт в Афганистане

Россия внимательно следит за развитием событий в Афганистане, однако не собирается вмешиваться в ситуацию и ввязываться в вооруженный конфликт на территории страны. Об этом заявил президент России Владимир Путин, сообщает ТАСС во вторник, 24 августа.
При этом, российский лидер предупредил, что ситуация в Афганистане может привести к прямой эскалации в сопредельных странах. В связи с этим глава государства поручил МИД и силовым ведомствам усилить меры по обеспечению безопасности российских граждан.
Путин подчеркнул, что Россия извлекла уроки из опыта СССР в Афганистане.
19 августа вероятность ввода российского военного контингента в Афганистан оценил секретарь Совета безопасности России Николай Патрушев. Он отметил отсутствие предпосылок для подобного развития событий, подчеркнув, что Москва на данном направлении будет делать акцент на политико-дипломатических усилиях, а также искать пути налаживания диалога в стране совместно с партнерами и мирного урегулирования существующих конфликтов.