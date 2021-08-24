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Путин отказался вмешиваться в конфликт в Афганистане

Президент Путин заявил, что Россия не будет вмешиваться в конфликт в Афганистане
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Фото: Григорий Сысоев / РИА Новости

Россия внимательно следит за развитием событий в Афганистане, однако не собирается вмешиваться в ситуацию и ввязываться в вооруженный конфликт на территории страны. Об этом заявил президент России Владимир Путин, сообщает ТАСС во вторник, 24 августа.

При этом, российский лидер предупредил, что ситуация в Афганистане может привести к прямой эскалации в сопредельных странах. В связи с этим глава государства поручил МИД и силовым ведомствам усилить меры по обеспечению безопасности российских граждан.

Путин подчеркнул, что Россия извлекла уроки из опыта СССР в Афганистане.

19 августа вероятность ввода российского военного контингента в Афганистан оценил секретарь Совета безопасности России Николай Патрушев. Он отметил отсутствие предпосылок для подобного развития событий, подчеркнув, что Москва на данном направлении будет делать акцент на политико-дипломатических усилиях, а также искать пути налаживания диалога в стране совместно с партнерами и мирного урегулирования существующих конфликтов.

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