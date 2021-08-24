Путин запретил принуждать россиян к вакцинации

Победить в борьбе с распространением коронавируса можно только общими усилиями и вакцинацией, однако принуждать людей делать прививку недопустимо. Об этом заявил президент России Владимир Путин, сообщает во вторник, 24 августа, РИА Новости.

Глава государства отметил, что убеждать россиян вакцинироваться от COVID-19 нужно настойчиво и уважительно.

Ранее, в частности, 22 августа, Путин уже призывал отказаться от запугивания и принудительной вакцинации населения от коронавирусной инфекции. По его словам, государство должно проводить разъяснительную работу, а также создавать дополнительные стимулы, чтобы люди добровольно шли прививаться. Он отметил, что это не должно быть «кампанией навязывания» прививок.

Кроме того, 5 августа президент в ходе совещания с членами правительства поручил внедрить по всей России лучшие региональные практики по вакцинации от коронавируса.