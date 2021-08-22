Путин призвал отказаться от запугивания населения в вопросах вакцинации

Президент России Владимир Путин призвал отказаться от запугивания и принудительной вакцинации населения от коронавирусной инфекции. Об этом сообщает ТАСС.

По словам президента, государство должно проводить разъяснительную работу, а также создавать дополнительные стимулы, чтобы люди добровольно шли прививаться. Он отметил, что это не должно быть «кампанией навязывания» прививок.

«Нужно показывать гражданам все преимущества, связанные с прививками, связанные с защитой себя, своих близких от вполне возможных в современных условиях очень тяжелых последствий в случае заболевания», — сказал Путин. Он напомнил, что в России уже давно существует утвержденный перечень обязательный прививок, которые обозначены в общенациональном прививочном календаре. Остальные прививки, заверил президент, к этому перечню не относятся.

Глава государства также подчеркнул важность вовремя поставлять необходимое оборудование в поликлиники и необходимость проведения профилактических осмотров всех граждан с повышенным риском заражения COVID-19.

В России за последние сутки выявили 20 564 новых случая заражения коронавирусом. Общее число заболевших COVID-19 с начала пандемии составило 6 747 087. Больше всего новых инфицированных зарегистрировано в Москве (1661 случай), Санкт-Петербурге (1481) и Московской области (1184). Меньше всего — в Магаданской области (26), Чукотском (11) и Ненецком (11) автономных округах.

За сутки зафиксировано 762 летальных исхода, общий показатель смертей с начала пандемии составил 176 044.