В России выявили 20 564 новых случая коронавируса

Оперштаб: в России за последние сутки выявлено 20 564 новых случая COVID-19

В России за последние сутки выявили 20 564 новых случая заражения коронавирусом. Общее число заболевших COVID-19 с начала пандемии составило 6 747 087. Об этом оперативный штаб сообщил в своем Telegram-канале.

Накануне в России выявили 21 тысячу заражений.

Больше всего новых инфицированных зарегистрировано в Москве (1661 случай), Санкт-Петербурге (1481) и Московской области (1184). Меньше всего — в Магаданской области (26), Чукотском (11) и Ненецком (11) автономных округах.

За сутки зафиксировано 762 летальных исхода, общий показатель смертей с начала пандемии составил 176 044.

Суточный показатель выздоровлений составил 15 414, общий — 6 019 466.