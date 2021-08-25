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Путин пообещал подумать над учреждением в России Дня отца

Президент Путин согласился обсудить идею учредить в России праздник День отца
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Фото: Globallookpress.com

Президент Владимир Путин пообещал обсудить введение в России нового праздника — Дня отца. Об этом в среду, 25 августа, сообщает РИА Новости.

Помимо этого, глава государства поддержал предложение сделать 2023-й год в России Годом педагога.

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Ранее в ходе встречи с представителями партии «Единая Россия» Владимир Путин предложил произвести в этом году единовременные выплаты пенсионерам по 10 тысяч рублей, а военнослужащим — по 15 тысяч рублей.

Российский лидер назвал необходимым увеличить доходы ряда категорий граждан на фоне ускорившейся в 2021 году инфляции.

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