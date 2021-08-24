Путин заявил о необходимости сохранить суверенитет России

Президент России Владимир Путин во время съезда партии «Единая Россия» заявил, что общим долгом его и партии является необходимость защиты и сохранности суверенитета страны. Его слова приводит НТВ.

Президент подчеркнул, что партия идет на выборы ради продолжения работы над реализацией общенациональной повестки развития, которой, в первую очередь, является «сбережение россиян».

«Наш общий долг — надежно защитить суверенитет России, объединить общество для достижения созидательных целей, ответить на масштабные вызовы и уверенно двигаться вперед», — сказал Путин.

Также он отметил, что рассчитывает на совместную работу с «Единой Россией» ради развития страны в дальнейшем.

Кроме того, Путин описал, чем является для него национальная идея России. По его мнению, образ будущего для страны — крепкая, благополучная семья с большим количеством детей.