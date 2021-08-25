Путину пожаловались на Снежану Денисовну из «Нашей Russia»

Российская учительница попросила президента Владимира Путина обратить внимание на освещение педагогической работы в СМИ и произведениях массовой культуры. Об этом она заявила в среду, 25 августа, в ходе онлайн-встречи главы государства с учителями и преподавателями вузов, запись которой доступна на YouTube-канале RT.

Преподавательница средней школы №26 в Ярославле Жанна Торхова отметила, что отношение к учителям за последние годы изменилось, а ей и ее коллегам хотелось бы повысить престиж профессии.

«Очень странно, когда про нашу работу говорят — "услуга", это неправильно. (...) Смешно наблюдать за утрированным образом Снежаны Денисовны из [юмористического скетчкома] "Наша Russia", но это ведь разрушает образ учителя и школы в целом», — заметила Торхова.

Педагог подчеркнула, что мощные и привлекательные образы учителей составляли, к примеру, советская литература и кино. «Уверена, что в нашей стране есть люди, которые готовы создавать и реализовывать новые проекты, направленные на поддержание позитивного образа и формирования уважительного отношения к учителям», — заключила она.

Путин выразил поддержку словам Торховой. «Уверяю вас, все это понимают. Надо только чтобы от понимания мы переходили к реализации. Страна нуждается в том, чтобы создавать образ учителя как человека, от которого зависит будущее нашего государства», — заключил он.

Ранее Путин поддержал идею объявить 2023-й год в стране Годом педагога. По его словам, в 2023 году в стране будут отмечать 200-летие со дня рождения русского учителя Константина Ушинского, одного из основателей российской педагогики.