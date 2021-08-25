Путин заявил о необходимости совершенствования системы оплаты труда педагогов

Президент России Владимир Путин заявил о необходимости совершенствовать систему оплаты труда педагогов. Вместе с тем глава государства призвал исходить из имеющихся бюджетных возможностей, сообщает ТАСС в среду, 25 августа.

«Я сейчас не буду вдаваться в детали, чтобы некоторых наших коллег из правительства не пугать, но здесь есть определенные планы», — отметил он.

Ранее сообщалось, что учительница средней школы №26 Ярославля Жанна Торхова попросила президента Владимира Путина обратить внимание на освещение педагогической работы в СМИ и произведениях массовой культуры. Она отметила, что отношение к учителям за последние годы изменилось, а ей и ее коллегам хотелось бы повысить престиж профессии.

Также российский лидер поддержал идею объявить 2023-й год в стране Годом педагога. Он отметил, что в 2023 году в стране будут отмечать 200-летие со дня рождения русского учителя Константина Ушинского, одного из основателей российской педагогики.