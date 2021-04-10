В Госдуме назвали способ повысить уровень жизни учителей

Глава фракции «Справедливой России» в Госдуме Сергей Миронов назвал способ повысить уровень жизни учителей. По его словам, для этого нужно приравнять их к госслужащим по уровню доходов и льгот, передает Ura.ru.

Как отметил Миронов, уровень МРОТ в стране требуется поднять до 50-60 тысяч рублей в месяц, а ставку педагогов сделать не ниже средней зарплаты по региону.

Ранее глава Минпросвещения России Сергей Кравцов заявил, что в правительстве разрабатывают единую модель оплаты труда учителей. По его словам, оклад учителей должен гарантированно составлять 70 процентов от средней зарплаты по региону.